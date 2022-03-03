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Политика
Появилась реакция Пескова на информацию от разведки о введении военного положения в России 4 марта
3 марта, 2022 14:21
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MOD Russia/via Globallookpress.com
Пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова попросили прокомментировать слухи о введении военного положения в нескольких регионах России. Говорилось, что это может произойти 4 марта.
Пескова также попросили оценить информацию о запрете мужчинам призывного возраста покидать Россию после 8 марта.
Кремлевский чиновник сказал: «Нет, это «утки». Он отметил, что в соцсетях «ходят чистые «утки». Реакцию Пескова приводит «Интерфакс».
Напомним, в сообщениях киевских властей со ссылкой на данные разведки утверждалось, что военное положение будет введено в ряде регионов РФ.
Ранее сообщалось, что в РФ без особой огласки вступил в силу ГОСТ о срочном захоронении трупов и братских могилах.
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