«Повар Путина» требует возбудить дела против соратников Алексея Навального и Бориса Немцова

Политика

Известный российский миллиардер, владелец ресторана в Доме правительства Евгений Пригожин требует возбудить уголовные деле против соратников двух российских оппозиционеров – Алексея Навального, находящегося сейчас в колонии, и Бориса Немцова, убитого на Большом Москворецком мосту в 2015 году.

Юридическая служба принадлежащей Пригожину компании «Конкорд» проанализировала высказывания политика и председателя партии «Демократический выбор» Владимира Милова, а также юриста Фонда борьбы с коррупцией (внесен в реестр иностранных агентов) Любови Соболь.

«Специалисты заключили, что в исследованных публикациях есть все основания для обращения в правоохранительные органы с заявлением о возбуждении уголовных дел», – сообщает пресс-служба компании «Конкорд» в соцсети ВКонтакте.

Эксперты Пригожина полагают, что Соболь и Милов оклеветали бизнесмена и требуют возбудить уголовное дело по соответствующей статье.

Ранее «повар Путина» подал заявление о возбуждении уголовного дела против руководителя сети штабов Навального Леонида Волкова.