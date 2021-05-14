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Политика
Пострадавшие районы Армении восстановят на «российские доллары»
14 мая, 2021 19:59
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Chris Huby/Keystone Press Agency/Globallookpress
Российский кабмин выделит деньги Армении на восстановление разрушенных районов. Сумма превысит 3 млн долларов.
Согласно распоряжению правительства, деньги будут перечислены в профильный фонд ООН. Задача по извещению официального Еревана, а также Организации Объединенных Наций возложена на МИД РФ.
Документ о выделении денег можно найти на официальном портале правовой информации РФ.
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