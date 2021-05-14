Пострадавшие районы Армении восстановят на «российские доллары»

Политика

Российский кабмин выделит деньги Армении на восстановление разрушенных районов. Сумма превысит 3 млн долларов.

Согласно распоряжению правительства, деньги будут перечислены в профильный фонд ООН. Задача по извещению официального Еревана, а также Организации Объединенных Наций возложена на МИД РФ.

Документ о выделении денег можно найти на официальном портале правовой информации РФ.