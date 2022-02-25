Новости – Политика
Политика
Постпред России при Евросоюзе Владимир Чижов: Владимира Зеленского ждет трибунал
25 февраля, 2022 21:19
1 мин
1 мин
Официальное интернет-представительство Владимира Зеленского
Президента Украины Владимира Зеленского ждет трибунал. Об этом заявил постпред России при Евросоюзе Владимир Чижов.
По словам Чижова, в какой-то момент Зеленский предстанет перед трибуналом.
Отвечая на вопрос журналиста новостного портала Euractiv о судьбе украинского лидера и о том, будет ли Зеленский убит в ходе специальной военной операции России, Чижов сказал: «Надеюсь, нет».
По словам Чижова, после операции российские воска будут выведены с Украины. Территории ДНР и ЛНР будут расширены до размера областей, пишет «РИА Новости».
поддержать проект
Подпишитесь на «Русскую Планету» в Яндекс.Новостях
Яндекс.Новости