Израиль приостановил все пассажирские авиаперевозки до конца месяца

Общество

Власти Израиля приняли решение приостановить все пассажирские авиаперевозки до конца января. Таким образом, правительство будет бороться с распространением новых штаммов коронавирусной инфекции.

Пока границы будут закрыты только на неделю, объяснил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. За это время около 1 млн израильтян успеют сделать прививки от коронавируса, надеются в правительстве страны.

Ранее сообщалось, что страна находится на 28-м месте в мире по числу заболевших. С начала пандемии там выявлено 593 961 инфицированный коронавирусом, сообщает ТВЦ.