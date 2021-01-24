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Общество
Израиль приостановил все пассажирские авиаперевозки до конца месяца
24 января, 2021 19:31
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Flickr.com
Власти Израиля приняли решение приостановить все пассажирские авиаперевозки до конца января. Таким образом, правительство будет бороться с распространением новых штаммов коронавирусной инфекции.
Пока границы будут закрыты только на неделю, объяснил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. За это время около 1 млн израильтян успеют сделать прививки от коронавируса, надеются в правительстве страны.
Ранее сообщалось, что страна находится на 28-м месте в мире по числу заболевших. С начала пандемии там выявлено 593 961 инфицированный коронавирусом, сообщает ТВЦ.
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