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Израиль приостановил все пассажирские авиаперевозки до конца месяца

Сергей Михневич
24 января, 2021 19:31
1 мин
Сергей Михневич
24 января, 2021 19:31
1 мин
Израиль
Flickr.com

Власти Израиля приняли решение приостановить все пассажирские авиаперевозки до конца января. Таким образом, правительство будет бороться с распространением новых штаммов коронавирусной инфекции.

Пока границы будут закрыты только на неделю, объяснил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. За это время около 1 млн израильтян успеют сделать прививки от коронавируса, надеются в правительстве страны.

Ранее сообщалось, что страна находится на 28-м месте в мире по числу заболевших. С начала пандемии там выявлено 593 961 инфицированный коронавирусом, сообщает ТВЦ.

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