Посредник в переговорах не исключил прямой встречи Зеленского и Путина. Но есть условие
Начавшийся переговорный процесс между Россией и Украиной может привести к тому, что президенты Владимир Путин и Владимир Зеленский дойдут до встречи друг с другом. Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко, чье государство выступило посредником в прошедших 28 февраля первом раунде переговоров.
По его словам, встреча глав Украины и РФ возможно, но прежде необходима предварительная проработка договорённостей по ключевым вопросам.
Лукашенко видит принципиальную заслугу и Путина, и Зеленского в том, что президенты пошли на диалог. Глава РФ, по его словам, мог бы от них отмахнуться, но не сделал этого.
Также Лукашенко не ожидал, что на диалог согласится украинский лидер.
«И, конечно, заслуга президента Зеленского. Я не ожидал, что он согласится», — приводит слова главы Беларуси «Белта».