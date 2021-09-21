Посольство РФ высмеяло доказательства Великобритании о третьем россиянине в «деле Скрипалей»
Представление в качестве доказательства причастности того факта, что некоторый россиянин находился в Великобритании вот же момент, когда было совершено покушение на Скрипалей – «смехотворно». Об этом заявила посольство РФ на британской территории.
Ранее полиция Великобритании заявила о третьем россиянине, который якобы имеет отношение к отравлению Сергея и Юлии Скрипаль в 2018 году. Британские правоохранители утверждают, что он связан с российскими спецслужбами и находился в королевстве в тот момент, когда совершалось покушение.
В связи с новыми обвинениями российский дипломат посетил МИД Великобритании, где выразил «категорическое неприятие» к британским методам установления истины.
«А попытка представить информацию о прибытии и выезде некоего лица с территории Великобритании в те или иные дни марта 2018 года в качестве «вновь открывшегося обстоятельства» выглядит и вовсе смехотворно», — приводит комментарий российского посольства в Великобритании Lenta.ru.