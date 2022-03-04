Посольство РФ в Вашингтоне оценило предложение американского сенатора устранить Владимира Путина
Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов потребовал от американских властей официальных объяснений, после того как сенатор-республиканец Линдси Грэм призвал к убийству российского президента Владимира Путина.
Напомним, Грэм заявил, что тот, кто «уберет этого парня», окажет миру большую услугу. Он задался вопросом - найдется ли в России свой Клаус Штауффенберг, известный своим участием в покушении на Адольфа Гитлера. Антонов считает данное размышление не просто оскорбительным, а преступным.
По его словам, в последнее время градус русофобии и ненависти в Соединенных Штатах Америки к нашей стране зашкаливает. Об этом посол РФ написал в Facebook-аккаунте представительства, потребовав от зарубежных коллег не только объяснений, но и публичного осуждения Грэма.