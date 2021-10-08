Посол Евросоюза рассказал как Россия затягивает признание облегчающих поездки COVID-паспортов
Посол Евросоюза в России Маркус Эдерер рассказал о предоставлении Минздраву РФ необходимой информации для признания COVID-сертификатов, чтобы облегчить поездки из РФ и ЕС и обратно. ЕС признал такие документы из 16 стран - Россия пока не подготовила документы, чтобы привитые «Спутником» въезжали без карантина.
Эдерер в интервью РБК заявил, что сожалеет об этом, ведь признание цифровых COVID-сертификатов «облегчило бы жизнь людям», которые совершают поездки в обе стороны. В случае признания документа привитые российской вакциной жители, а также путешественники, переболевшие коронавирусом, не попадали бы под карантинные меры.
Комментируя вопрос неодобрения вакцины «Спутник V» в ЕС, Эдерер заявил, что Россия раз за разом откладывает проведение запрашиваемой инспекции. По мнению посла, именно Россия политизирует этот процесс - никакой задержки и политизации с европейской стороны нет.
Евросоюз ввел COVID-паспорта 1 июля. В них содержится информация о вакцинации, болезни или негативном тесте на коронавирус. Законом предусмотрено признание тех сертификатов, которые выданы в третьих странах. К решению ЕС готовятся присоединиться еще 15 стран.
Кроме того, с марта длится процедура регистрации вакцины «Спутник V» в ЕС. Предполагалось, что это произойдет через два месяца. Процесс одобрения также приостановила Всемирная организация здравоохранения.