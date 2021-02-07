Посол Украины в ФРГ выступил с обвинениями в адрес президента Германии

Политика

Посол Украины в Германии Андрей Мельник выступил с упреком в адрес президента страны Франка-Вальтера Штайнмайера. По мнению Мельника, тот оказал открытую поддержку России.

Ранее Штайнмайер, в своем интервью, напомнил о 80-летней годовщине нападения фашистской Германии на СССР, и более чем 20 млн жертв по всей территории Союза.

Также, по словам политика, «Северный поток-2» может стать последней надеждой на сохранение отношений между Россией и Германией.

На заявление президента, в Украине отреагировали «откровенным удивление и настоящим шоком», заверяет Мельник. Об этом сообщает «Росбалт».