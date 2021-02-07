Новости Политика
Политика
Посол Украины в ФРГ выступил с обвинениями в адрес президента Германии
7 февраля, 2021 20:00
1 мин
1 мин
Flickr
Посол Украины в Германии Андрей Мельник выступил с упреком в адрес президента страны Франка-Вальтера Штайнмайера. По мнению Мельника, тот оказал открытую поддержку России.
Ранее Штайнмайер, в своем интервью, напомнил о 80-летней годовщине нападения фашистской Германии на СССР, и более чем 20 млн жертв по всей территории Союза.
Также, по словам политика, «Северный поток-2» может стать последней надеждой на сохранение отношений между Россией и Германией.
На заявление президента, в Украине отреагировали «откровенным удивление и настоящим шоком», заверяет Мельник. Об этом сообщает «Росбалт».
Подпишитесь на нашу e-mail рассылку