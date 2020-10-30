Посол США в Южной Корее заявил о скреплении договора двух стран кровью

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Посол США в Южной Корее Гарри Харрис заявил о том, что обе страны вместе сражались против северокорейских военных, во время их вторжения на Юг.

Заявление посла было представлено широкой публике в связи с 70-летием газеты Korea Times.

Как подчеркнул Харрис, альянс двух стран, в ходе противостояния с Севером, был скреплён кровью.

Примечательно, что за несколько дней до этого председатель КНР Си Цзиньпин, в ходе своей речи, назвал Корейскую войну «империалистическим вторжением США», передает REGNUM.