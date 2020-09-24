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Посол США в России охарактеризовал отношения двух стран как «рытье ямы»

Кирилл Савушкин
24 сентября, 2020 14:21
1 мин
Photo
Flickr

Посол Соединенных Штатов Америки в России Джон Салливан высказался об отношениях двух стран в ходе своего выступления на конференции Американской торговой палаты в России.

По словам дипломата, ситуация в двусторонних отношениях ухудшилась: «Когда [прежний госсекретарь США Рекс] Тиллерсон приезжал сюда в апреле 2017 года, он говорил, что мы достигли низшей точки в отношениях, но есть области, где возможно взаимодействие, и надо прекратить рыть эту яму. К сожалению, за последние три с половиной года яма между нами лишь увеличилась».

Посол заявил, что не видит путей для улучшения взаимодействия и перспектив. Причинами в США по-прежнему называются вмешательство России в американские выборы и отравление Навального.

темы
США
Россия
дипломатия
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