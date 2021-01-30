Посол США объяснил смысл публикаций об акциях протеста

Политика

Посол Соединенных Штатов Америки в России Джон Салливан объяснил смысл публикаций на сайте дипмиссии, посвященных протестам.

По его словам, посольство информировало американских граждан о происходящем, чтобы те не посещали подобные мероприятия и оставались в безопасности.

Салливан отметил, что подобной деятельностью в прошлую субботу занимались и посольства других стран. Дипломат подчеркнул, что данный шаг является «обычной дипломатической практикой».

Как сообщает «Интерфакс», ранее в МИД РФ выступили с критикой данных публикаций.