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Политика
Посол России в США заявил о срочной необходимости реализации важного решения
20 июня, 2021 20:41
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Russian Embassy in the USA/via Globallookpress.com
Посол России в США Анатолий Антонов выразил мнение относительно необходимых во взаимоотношениях двух стран шагов.
По словам дипломата, ключевой задачей является как можно скорейшая реализация достигнутых на встрече Владимира Путина и Джо Байдена договоренностей касательно стратегической стабильности, передает РИА «Новости».
Напомним, ранее стало известно, что уже в понедельник самолет Антонова приземлится в Вашингтоне и посол приступит к работе после нескольких месяцев консультаций в Москве.
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