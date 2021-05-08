Посол России в Германии: «Мы будем сотрудничать с любым правительством»

Политика

Российские власти готовы к сотрудничеству с любым немецким правительством, заявил посол в Берлине Сергей Нечаев.

«Что касается Германии: мы будем сотрудничать с любым правительством, которое изберет немецкий народ. Мы уважаем любую легитимную силу и уже имеем опыт работы с «зеленым» министром иностранных дел», — сказал посол.

Речь идет о бывшем руководителе МИД Германии Йошку Фишере, который занимал этот пост до 2005 года.

В Германии 26 сентября состоятся парламентские выборы на которых победившая политическая сила будет вправе сформировать правительство большинства. По данным последних соцопросов среди населения ФРГ, партия «Зеленые» пользуется наибольшей популярностью, пишет ТАСС.