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Политика
Посол России в Германии: «Мы будем сотрудничать с любым правительством»
8 мая, 2021 18:45
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Konstantin Kokoshkin/Global Look Press
Российские власти готовы к сотрудничеству с любым немецким правительством, заявил посол в Берлине Сергей Нечаев.
«Что касается Германии: мы будем сотрудничать с любым правительством, которое изберет немецкий народ. Мы уважаем любую легитимную силу и уже имеем опыт работы с «зеленым» министром иностранных дел», — сказал посол.
Речь идет о бывшем руководителе МИД Германии Йошку Фишере, который занимал этот пост до 2005 года.
В Германии 26 сентября состоятся парламентские выборы на которых победившая политическая сила будет вправе сформировать правительство большинства. По данным последних соцопросов среди населения ФРГ, партия «Зеленые» пользуется наибольшей популярностью, пишет ТАСС.
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