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Политика

Посол России в Германии: «Мы будем сотрудничать с любым правительством»

Сергей Михневич
8 мая, 2021 18:45
1 мин
Сергей Михневич
8 мая, 2021 18:45
1 мин
Konstantin Kokoshkin/Global Look Press
Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Российские власти готовы к сотрудничеству с любым немецким правительством, заявил посол в Берлине Сергей Нечаев.

«Что касается Германии: мы будем сотрудничать с любым правительством, которое изберет немецкий народ. Мы уважаем любую легитимную силу и уже имеем опыт работы с «зеленым» министром иностранных дел», — сказал посол.

Речь идет о бывшем руководителе МИД Германии Йошку Фишере, который занимал этот пост до 2005 года.

В Германии 26 сентября состоятся парламентские выборы на которых победившая политическая сила будет вправе сформировать правительство большинства. По данным последних соцопросов среди населения ФРГ, партия «Зеленые» пользуется наибольшей популярностью, пишет ТАСС.

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Германия
Россия
Нечаев
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