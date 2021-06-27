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Политика
Посол РФ в Великобритании рассказал о политическом кошмаре после инцидента на море
27 июня, 2021 10:25
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Qian Yi/Xinhua/Globallookpress
Посол России в Великобритании Андрей Келин рассказал о сложностях, возникших в отношениях двух стран, после пересечения кораблем Defender границы РФ в районе Крымского полуострова.
По его словам, кошмар состоит в подкреплении определенной позиции путем провокаций с участием боевого судна. Келин отмечает, что им намечен ряд встреч для прояснения позиции официального Лондона.
Как передает ТАСС, дипломат заявляет о том, что британское руководство настаивает на том, что был осуществлен мирный проход в территориальных водах Украины.
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