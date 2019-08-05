Посол США будет выдворен, если США продолжат вмешиваться в дела России

По словам первого зампредседателя комитета Государственной думы по делам СНГ Константина Затулина, происходящие в последнее время события могут привести к выдворению представителя американской дипмиссии в России. О вмешательстве Запада во внутренние дела нашей страны зампред рассказал в интервью журналистам ФБА «Экономика сегодня».

Не так давно американское посольство обнародовало на своих страницах маршрут субботней «прогулки» по Бульварному кольцу, что можно счесть призывом к участию москвичей в несанкционированной акции. В связи с этим Министерство иностранных дел РФ направит официальный запрос США и Германии. Страны должны разъяснить, почему их послы и представители прессы вмешиваются во внутренние дела другого государства.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает, что американское посольство допустило фатальную ошибку, приняв участие в организации акций протеста.

США открыто симпатизируют и содействуют всем, кто выступает против российской власти. Используя подобные методы, Запад пытается вмешаться в дела другой страны. Сложившиеся обстоятельства предоставляют России право на ответные действия.

В своем обращении Захарова указала на то, что представители американского посольства компрометируют участников акций протеста. Она назвала «феноменальным проколом» призыв к столичным гражданам выходить на митинг в эфире немецкого телеканала «Дойче велле».

Что касается реакции со стороны России на происходящее, то она не будет выходить за рамки действующего законодательства. МИД планирует начать расследование. Если будет выявлено западное финансирование протестных акций, дипломатическое представительство прибегнет к более серьезным мерам, в том числе и по отношению к организаторам протестов.

Константин Затулин рассказал, что США может получить ноту протеста от России. Власти РФ могут выдворить американского посла и аннулировать его разрешение на въезд.