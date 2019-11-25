«Пособники терроризма» остались без наказания

Спустя четыре года по-прежнему не наказаны убийцы российских военнослужащих — лётчика подполковника Олега Пешкова и морского пехотинца Александра Позынича, которые стали жертвами пресловутого «удара в спину» со стороны Турции.

Российский бомбардировщик Су-24М, которым управляли Пешков и штурман Константин Мурахтин, был подбит истребителем F-16 ВВС Турции 24 ноября 2015 года. По официальной версии Анкары, бомбардировщик вторгся в воздушное пространство страны.

Лётчики успели катапультироваться. Мурахтин благополучно приземлился и был успешно эвакуирован поисково-спасательной группой. Однако Пешкова заметили подконтрольные Турции незаконные вооружённые формирования (НВФ). Боевики открыли по российскому офицеру огонь, а затем записали видео с издевательствами над его бездыханным телом.

Ещё одной жертвой протурецких НВФ стал Позынич, служивший в 810-й отдельной гвардейской бригаде морской пехоты. Военнослужащий погиб после удара по вертолёту Ми-8, в котором находилась часть команды, отправившейся на спасение лётчиков.

Инцидент привёл к серьёзному обострению российско-турецких отношений. Москва перебросила на авиабазу Хмеймим зенитный комплекс С-400, усилила авиационную группировку и ввела экономические санкции против Анкары. Президент РФ Владимир Путин назвал вооружённые силы Турции и подконтрольные ей НВФ «пособниками терроризма». Также он обвинил Анкару в контрабанде сирийской нефти. Гнев, который тогда воцарился в Москве, очень красноречиво выражает этот кусочек выступления Путина:

«Только, наверное, Аллах знает, зачем они это сделали. И, видимо, Аллах решил наказать правящую клику в Турции, лишив её разума и рассудка… Мы не собираемся и не будем бряцать оружием. Но если кто‑то думает, что, совершив подлое военное преступление, убийство наших людей, они отделаются помидорами или какими‑то ограничениями в строительной и других отраслях, то они глубоко заблуждаются».

Одновременно Следственный комитет начал расследование убийства Пешкова и Позыныча, а также покушения на жизнь Мурахтина. Ответственность турецкой стороны в этом деле очевидна. Например, достоверно известно, что территория, над которой произошло преступление, по состоянию на конец ноября находилась под контролем протурецких НВФ. Тело Пешкова было доставлено в турецкую провинцию Хатай, а оттуда уже передано российской стороне.

Огонь по Пешкову открыли боевики праворадикальной националистической организации «Бозкурт» (в российских СМИ они тут же получили прозвище «серые волки Эрдогана»). Руководил их действиями гражданин Турции Алпарслан Челик. Он был непосредственным очевидцем расстрела Пешкова и издевательства над его телом.

Сам Челик устами адвоката утверждает, что не стрелял в пилота, хотя и не скрывает, что выполнял роль полевого командира в тот день. Тем не менее, в 2016 году глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу заявил, что главарь «серых волков» сознался в расстреле российского лётчика.

Как бы то ни было, в открытых материалах Следственного комитета Челик не фигурирует. В отчёте о расследовании дела 23 ноября 2018 года СК сообщил, что определил 9 подозреваемых, все они граждане Сирии. В апреле 2019 года правоохранители рассказали, что установили причастность ещё трёх лиц — граждан САР: Хатыба Марвана Абдулькарима, Манля Амина Мухаммада и Абдаллы Умара Абдульгани.

Из этой информации напрашивается вывод, что Россия не нашла вины Челика и потому не просила Турцию экстрадировать его.

В конце марта 2016 года Челик вместе с другими боевиками был задержан турецкими силовиками в Измире, но осудили его за незаконное хранение оружия. В мае 2017 года боевик получил пять лет заключения. На сегодняшний день о формальной доказанности или недоказанности вины Челика в убийстве Пешкова ничего неизвестно.

Ход следствия по экс-главарю «серых волков» свидетельствует о том, что дело по расстрелу нашего лётчика Анкара попросту «замяла», воспользовавшись благоприятным политическим фоном в отношениях с Москвой и общей пассивностью российского следствия, которое либо проигнорировало ключевые факты, либо засекретило часть материалов дела об убийстве российских военнослужащих. В итоге Челик получил символичный срок за далеко не самое страшное злодеяние.

Важно отметить, что убийца российского лётчика действовал на территории северо-западной Сирии под контролем турецких спецслужб. С конца 2011 года Анкара является спонсором и куратором многочисленных антиправительственных НВФ, в их числе — «Бозкурт», боевое крыло легальной ультраправой турецкой Партии национального движения.

С началом гражданской войны в САР Анкара сделала ставку на силы туркоманов и часть джихадистского подполья. Некоторые эксперты называют Турцию основателем запрещённой в РФ группировки «Джебхат-ан-Нусра». После примирения с Москвой Анкара отказалась от поддержки части НВФ и помогла Дамаску почти бескровно освободить десятки населённых пунктов САР. Однако Турция по-прежнему патронирует бандформированиям в провинции Идлиб, которые совершают регулярные атаки на российскую авиабазу Хмеймим.

К большому сожалению, история с расследованием убийства Пешкова и Позыныча свидетельствует о том, что жизни российских военнослужащих достаточно легко могут приноситься в жертву политическим играм. С большой вероятностью Анкара изначально дала Москве понять, что ни при каких условиях не будет выдавать своих граждан. По этой причине против Челика и его ближайших соратников не были возбуждены уголовные дела (по крайней мере об этом не сообщалось публично).

Тем не менее, многочисленные белые пятна не мешают Следственному комитету ставить дело об убийстве российских военнослужащих в пример «положительной практики взаимодействия» с Дамаском. Выступая в апреле перед студентами МГИМО, Александр Бастрыкин заявил, что «всемерное содействие» сирийцев позволило провести «необходимые следственные и процессуальные действия» в 2017-2018 годах.

Правда СК заключается в том, что расследование дела об убийстве российских военнослужащих объективно тормозила невозможность исследования мест преступлений, так как они находились на подконтрольных боевикам территориях. До 2017 года СК не мог провести комплекс необходимых экспертиз.

Стоит признать, что невероятно сложная задача — это и установление личностей бандитов, которые вели огонь по Ми-8, где находился Позыныч, и по Пешкову, спускавшемуся на парашюте.

Но, с другой стороны, в руках правоохранителей была размещённая в YouTube видеозапись, на которой Челик и его подельники хвастаются тем, что убили российского лётчика. Кроме того, СК наверняка получил или (так или иначе) был знаком с материалами турецких коллег, которые, как следовало из слов Чавушоглу, в 2016 году обвиняли Челика «по многим пунктам».

В любом случае СК и другие компетентные органы РФ не должны были игнорировать факт признательных показаний боевика. С точки зрения юриспруденции и здравого смысла крайне странно даже не пытаться проверить степень виновности человека, сознающегося в совершении преступления.

Более того, на фоне бурного примирения с Турцией стало не принято вспоминать об инциденте от 24 ноября 2015 года, когда Россия понесла в сирийской операции первые боевые потери. Конечно, нельзя сказать, что гибель Пешкова и Позыныча осталась без отмщения. В конце ноября ВКС огненным смерчем пронеслись над северо-западной частью Сирии.