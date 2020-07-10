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Посмотреть мир на принципах взаимности с 15 июля смогут россияне

Кирилл Савушкин
10 июля, 2020 20:16
1 мин
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Flickr

В России готовятся возобновить международное сообщение с 15 июля. Ключевым критерием будет взаимность открытых границ.

Кроме того, при составлении списка доступных стран будут учитываться и другие факторы. В частности, за двухнедельный период коронавирусом не должно быть заражено более 40 человек на 100 тысяч населения. Кроме того, за тот же двухнедельный промежуток, среднесуточный прирост новых случаев COVID-19 в стране не может превышать 1%.

Список будет постоянно редактироваться. Также будет введен ряд правил для прилетающих: россияне, прибывающие в РФ, смогут сдать тест на коронавирус, тогда как граждане иностранных государств должны будут представить справку об отсутствии болезни, полученную не менее чем за 3 дня.

темы
Россия
коронавирус
авиасообщение
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