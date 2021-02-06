США отреагировали на высылку иностранных дипломатов из России

Политика

США осуждают решение Москвы выслать иностранных дипломатов, заявил госсекретарь Энтони Блинкен.

«Эти произвольные и неоправданные действия — еще один случай, когда Россия отходит от своих международных обязательств. Мы солидарны с Германией, Польшей и Швецией», - сказал он.

Накануне МИД России объявил, что сотрудников генконсульств Германии и Польши в Санкт-Петербурге и сотрудника посольства Швеции в Москве объявили персонами нон грата. Причиной стало участие в акциях протеста, прошедших 23 января. Российские власти сочли эти действия неприемлемыми, пишет РИА «Новости».