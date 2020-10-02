После утверждения Навального о его отравлении Путиным омбудсмен призвала завести дело
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова призвала завести уголовное дело и расследовать случившееся с политиком Алексеем Навальным.
«Я сторонник того, чтобы было возбуждено уголовное дело, потому что мы все заинтересованы в том, чтобы установить истину по этой ситуации, она получила большой общественный резонанс», - сказала Москалькова.
Также она выразила надежду на то, что Германия предоставит заключение экспертов, или «сам Навальный даст пояснение по этому вопросу», сообщает «Интерфакс».
Ранее Навальный сообщил, что к его отравлению причастен президент России Владимир Путин. У него нет других версий произошедшего.
В интервью Der Spiegel Навальный сказал: «Я утверждаю, что за этим преступлением стоит Путин...».
После курса лечения в Германии Навальный планирует вернуться в Россию.