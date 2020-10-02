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После утверждения Навального о его отравлении Путиным омбудсмен призвала завести дело

Артем Денисов
2 октября, 2020 04:57
1 мин
Навальны
Facebook.com/navalny

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова призвала завести уголовное дело и расследовать случившееся с политиком Алексеем Навальным.

«Я сторонник того, чтобы было возбуждено уголовное дело, потому что мы все заинтересованы в том, чтобы установить истину по этой ситуации, она получила большой общественный резонанс», - сказала Москалькова.

Также она выразила надежду на то, что Германия предоставит заключение экспертов, или «сам Навальный даст пояснение по этому вопросу», сообщает «Интерфакс».

Ранее Навальный сообщил, что к его отравлению причастен президент России Владимир Путин. У него нет других версий произошедшего.

В интервью Der Spiegel Навальный сказал: «Я утверждаю, что за этим преступлением стоит Путин...».

После курса лечения в Германии Навальный планирует вернуться в Россию.

темы
путин
отравление
навальный
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