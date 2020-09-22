Политика
СегодняПолитикаОбществоБизнесКультураСделано РусскимиЛичные связи
Поиск
Лента новостей
Лента новостей
Сегодня
Политика
Общество
Бизнес
Культура
Сделано Русскими
Личные связи
© 2009–2020Русская планета
О проекте
Редакция
Контакты
Размещение рекламы
Использование материалов
Запрещенные организации
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 – 65733 выдано Роскомнадзором 20.05.2016.
Сегодня Политика
Новости Политика
Русская планета
Политика

После Терешковой Володин удалил с заседания Госдумы еще одного пожилого депутата

Лилия Караева
22 сентября, 2020 16:34
1 мин
Вячеслав Володин
Duma.gov.ru

Спикер Госдумы Вячеслав Володин удалил с заседания 74-летнего депутата Владимира Бортко. Он попросил его последовать примеру депутатов Валентины Терешковой, Владимира Ресина и Артура Чилингарова.

Володин сказал Бортко, что политики уже перешли на дистанционную работу из кабинета, и ему следует поступить также.

«Пожалуйста, поработайте в своём кабинете, потому что вы находитесь в группе риска. По всем показателям. Так зачем же вы здесь в зале?» - возмутился Володин.

При попытке Бортко возразить, Володин жестко ответил: «Не можно. Идите в кабинет и там вам будет всё можно».

В результате Бортко удалился с заседания. При необходимости он сможет прийти в зал и высказаться по любому вопросу, пишут «Открытые медиа».

16 сентября Володин запретил 83-летней Терешковой сидеть на заседаниях Госдумы.

темы
Вячеслав Володин
коронавирус
Госдума
заседание
1 мин