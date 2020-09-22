После Терешковой Володин удалил с заседания Госдумы еще одного пожилого депутата
Спикер Госдумы Вячеслав Володин удалил с заседания 74-летнего депутата Владимира Бортко. Он попросил его последовать примеру депутатов Валентины Терешковой, Владимира Ресина и Артура Чилингарова.
Володин сказал Бортко, что политики уже перешли на дистанционную работу из кабинета, и ему следует поступить также.
«Пожалуйста, поработайте в своём кабинете, потому что вы находитесь в группе риска. По всем показателям. Так зачем же вы здесь в зале?» - возмутился Володин.
При попытке Бортко возразить, Володин жестко ответил: «Не можно. Идите в кабинет и там вам будет всё можно».
В результате Бортко удалился с заседания. При необходимости он сможет прийти в зал и высказаться по любому вопросу, пишут «Открытые медиа».
16 сентября Володин запретил 83-летней Терешковой сидеть на заседаниях Госдумы.