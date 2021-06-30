После прямой линии Владимира Путина в Челябинске взялись за строительство метро
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер отчитался перед гражданами, когда в административном центре региона, наконец, построят метро. Заговорить на эту тему пришлось после того, как ее поднял во время прямой линии президент РФ Владимир Путин.
Лилер государства обратил внимание на то, что работы ведутся уже слишком долго, хотя деньги на строительство метро имеются. По его данным, на реализацию проекта потребуется около 40 миллиардов рублей.
По словам губернатора, строительство позёмного рельсового транспорта точно начнётся в следующем году, а окончательно он будет возведен к 2025-у.
«В настоящий момент завершается изыскание, мы активно работаем. Прямо сейчас, сегодня работают специалисты из Москвы в наших тоннелях», — цитирует Текслера РИА Новости.
Ранее президент РФ заявил главам регионов, что они «могут быть съедены».