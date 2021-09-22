После переговоров Байдена и Макрона последовал позитивный «сигнал»
В столицу Соединенных Штатов вернется французский посол, который был отозван на фоне скандала вокруг партнёрства в сфере обороны AUKUS. Это произойдет на следующей неделе, дипломатический представитель сразу же приступит к интенсивной работе с администрацией США. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома по итогам переговоров президента США Джо Байдена с коллегой из Франции Эммануэлем Макроном.
«Президент Макрон решил, что французский посол вернется в Вашингтон на следующей неделе», - говорится в заявлении пресс-службы.
По возвращении французский дипломат «начнет интенсивную работу с высокопоставленными чиновниками США», отметили в Белом доме.
Ранее США заявили о заключении военного-оборонного партнёрства AUKUS с Австралий и Великобританией. Договоренность предполагает создание атомных подводных лодок для Австралии, поэтому власти этой страны отказались от контракта на приобретение подлодок у Франции. В Париже поведение США назвали «ударом в спину», все послы на территории Штатов и Австралии были отозваны для консультаций.