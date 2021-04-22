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Политика

После оглашения послания Владимиром Путиным Украине обозначили «красную линию»

Лилия Караева
22 апреля, 2021 14:42
1 мин
Лилия Караева
22 апреля, 2021 14:42
1 мин
Дмитрий Песков
Komsomolskaya Pravda /Russian Look/Globallookpress

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков обозначил «красную линию» для Украины. О ней накануне говорил президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию.

По словам Пескова, предел терпения России обуславливается национальными интересами.

«Красная линия есть в целом у России... Она проходит именно на рубеже наших национальных интересов», - сказал кремлевский чиновник. Его слова приводит ТАСС.

Он подчеркнул, что Россия не является стороной конфликта в Донбассе. При этом страна готова сделать все возможное для разрешения ситуации.

Накануне Путин в послании предупредил Запад о жестком ответе за любые провокации. Он обратился к странам со словами: «Надеюсь, никому не придёт в голову перейти в отношении России красную черту. А где она будет проходить — мы будем определять сами».

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Дмитрий Песков
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