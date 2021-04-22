После оглашения послания Владимиром Путиным Украине обозначили «красную линию»

Политика

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков обозначил «красную линию» для Украины. О ней накануне говорил президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию.

По словам Пескова, предел терпения России обуславливается национальными интересами.

«Красная линия есть в целом у России... Она проходит именно на рубеже наших национальных интересов», - сказал кремлевский чиновник. Его слова приводит ТАСС.

Он подчеркнул, что Россия не является стороной конфликта в Донбассе. При этом страна готова сделать все возможное для разрешения ситуации.

Накануне Путин в послании предупредил Запад о жестком ответе за любые провокации. Он обратился к странам со словами: «Надеюсь, никому не придёт в голову перейти в отношении России красную черту. А где она будет проходить — мы будем определять сами».