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Политика
После недавних учений в Крыму армия России начала крупнейшие с СССР маневры в Тихом океане
10 июня, 2021 12:29
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Mil.ru
Армия России начала крупнейшие с советских времен учения в Тихом океане. Десятки кораблей, подлодок и самолетов демонстрируют маневры в дальней морской зоне.
О старте учений сообщило Минобороны России. К ним привлечены 20 надводных кораблей, подводные лодки, суда обеспечения, около 20 летательных аппаратов, противолодочные самолеты, истребители-перехватчики.
Для выполнения задач корабельные группы совершили переход протяженностью 4 тысячи километров, сообщает «Интерфакс». Учениями руководит командующий Тихоокеанским флотом адмирал Сергей Авакянц.
В апреле состоялись учения в Крыму. В них участвовали более 10 тысяч военнослужащих.
Ранее сообщалось, что Минобороны РФ запланировало более 4800 учений в 2021 году.
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