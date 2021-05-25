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Политика
После блокировки аккаунта Милонова в TikTok депутат заговорил о «содомитах» и западных спецслужбах
25 мая, 2021 01:27
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Alexander Kulebyakin/Global Look Press
Социальная сеть TikTok заблокировала аккаунт депутата Госдумы Виталия Милонова.
«Видимо, там содомиты какие-то сидят в администрации. Скорее всего, это антироссийский след, это западные спецслужбы, которые пробрались в руководство этой соцсети», — сообщил народный избранник.
Депутат пока не знает, будет ли создавать другой аккаунт, потому что «если заблокировали один, что этим рептилоидам мешает заблокировать другой». Милонов высказался за создание «русского TikTok».
Аккаунт в TikTok у депутата появился в конце апреля текущего года. Милонов показывал, как сажал деревья и ходил вокруг скульптурной иконы Николая Чудотворца в Шушарах. В 2019 году он предлагал запретить TikTok из-за видео с ЛГБТ-контентом, сообщают «Открытые медиа».
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