После блокировки аккаунта Милонова в TikTok депутат заговорил о «содомитах» и западных спецслужбах

Политика

Социальная сеть TikTok заблокировала аккаунт депутата Госдумы Виталия Милонова.

«Видимо, там содомиты какие-то сидят в администрации. Скорее всего, это антироссийский след, это западные спецслужбы, которые пробрались в руководство этой соцсети», — сообщил народный избранник.

Депутат пока не знает, будет ли создавать другой аккаунт, потому что «если заблокировали один, что этим рептилоидам мешает заблокировать другой». Милонов высказался за создание «русского TikTok».

Аккаунт в TikTok у депутата появился в конце апреля текущего года. Милонов показывал, как сажал деревья и ходил вокруг скульптурной иконы Николая Чудотворца в Шушарах. В 2019 году он предлагал запретить TikTok из-за видео с ЛГБТ-контентом, сообщают «Открытые медиа».