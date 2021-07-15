«Посадить всех по домам»: в Госдуме оценили идею ввести тотальный локдаун по всей стране
Идея снова посадить всех россиян на двухнедельный локдаун не оправдана. Сейчас подобные меры можно вводить более осмысленно, поскольку у специалистов появился опыт в борьбе с пандемией коронавируса. Такое мнение в ответ на идею о локдауне в стране выразил замглавы думского комитета по охране здоровья Николай Говорин.
«Посадить всех по домам — это не мера», — заявил депутат.
Он напомнил, что в России уже вводили локдаун в начале пандемии. По его словам, это дало как положительные, так и отрицательные последствия.
«В частности, многие потеряли работу», - сказал Говорин.
По его мнению, на сегодняшний день эпидемиологи получили достаточный опыт в противодействии коронавирусу и могут решить «какие меры реально могут помочь».
Он отметил, что сейчас стоит задача «сделать все возможное, чтобы число заболевших стало меньше, а социальные ограничения — нормальными». Говорин считает, что для её выполнения «все идет как надо».
Зампред комитета пояснил, что сейчас региональные власти самостоятельно принимают решения по вводу ограничений, а темпы вакцинации «достаточно органичные», передаёт Lenta.ru.
Ранее глава партии «Яблоко» Николай Рыбаков обратился к президенту РФ Владимиру Путину с предложением ввести в стране двухнедельный локдаун. Председатель партии убежден, что только тотальный локдаун способен дать быстрый эффект, а частичные ограничения в борьбе с коронавирусом не помогают.