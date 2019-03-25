Порошенко и Тимошенко. Лебединая песня

На этой неделе состоятся выборы президента Украины. О расстановке политических сил, закулисной борьбе, шансах кандидатов, и возможных последствиях прихода к власти новых лидеров, «Русская планета» побеседовала с ополченцем первой волны, писателем и публицистом Геннадием Дубовым.

По его мнению, наиболее вероятные шансы занять президентское кресло имеет Юлия Тимошенко, способная по средством старых связей обеспечить стабильную работу газотранспортной системы Украины, в которой по-прежнему заинтересованы европейские и внутренние потребители.

- Тимошенко – это человек, который прекрасно изучил систему транспортировки газа и выгоден той части европейской элиты, которая еще нуждается в транзите газа через Украину. Он выгоден оставшимся на Украине олигархам, крайне заинтересованным, что бы транзит газа продолжался. Ведь что такое все предприятия без энергоисточника - Ахметов, Коломойский и прочие – это для них провал. Поэтому Юля как мудреный политик сможет устраивать отношения, быть арбитром в их спорах и достаточно адекватно устраивать ситуацию на Украине. Поэтому, на мой взгляд, президентом Украины, скорее всего, будет именно она. Кремль сделает ставку именно на нее, а это значит следующее - транзит пока остается. Украину не добивают окончательно экономически, то есть, стоящие за майданом олигархические круги и дальше будут получать гешефт.

В противоположность ей действующий президент Петро Порошенко не удовлетворил возложенных надежд американских кураторов и правительства РФ, поэтому политическое будущее его весьма туманно. США и Европа ему вручили черную метку. Это продемонстрировано высказываниями определенных знаковых политиков ЕС в Брюсселе, обвинившим команду президента Украины в некомпетентности, коррупции и провале реформ.

И показаны через действия организованных выступлений националистов, за которыми стоит министр МВД Арсен Аваков – креатура британских спецслужб, имеющий очень тесные связи Юлией Тимошенко и одиозным олигархом Игорем Коломойским

- Президент Порошенко не оправдал ничьего доверия, поскольку не понял, что политика США на Украине несколько изменилась – эта территория на данный момент для них не представляет такого значения, как, к примеру, та же Венесуэла. Порошенко испортил все показатели Трампу в отношениях с Путиным и вообще, Порошенко вечная головная боль американских и европейских политиков. Все, что позволяло ему держаться на плаву – это определенные связи с американским истеблишментом, которую он подкармливал через полученные на оборонную промышленность деньги. Там работала та же система откатов, что в 90-е годы работала в РФ. Эти люди ему создавали определенную медийную поддержку в США. Но, с его уходом ситуация кардинально изменится.

Он не может быть президентом, поскольку реальных концептуальных рычагов воздействия на ситуацию у него нет. Это мертвая фигура

По его словам Порошенко недавно получил несколько болезненных щелчков, в том числе и от США, потому что неправильно понял политику партии и не выполнил поставленных задач. Если говорить о задачах - отрыва Украины от РФ, тотальной украинизации. Создание церковной автокефалии – он это все выполнил. Но он не сделал главного – от него требовалось реально показать народу, что кураторство США дает какой-то эффект.

Во-первых, в плане более эффективной работы государственного аппарата, а это в первую очередь уничтожение коррупции. Был даже создан антикоррупционный центр, работу которого подмяла под себя прокуратура, подчиняющаяся лично Порошенко.

И американские кураторы оказались в ситуации, когда им просто плюнули в лицо, наблюдая как у них на глазах, грабятся их же деньги. Этого не прощают

И второе – задача Порошенко была выстроить реальную боеспособную армию по западным стандартам, нацеленную на войну с Россией. Он с этим тоже не справился. Опять по той же причине – своей патологической жадности, желании нажиться здесь и сейчас. На ключевые должности в области оборонной промышленности и снабжения ВСУ были поставлены кумовья, зятья и прочие, продолжившие славную политику 90-х годов грабежа и перераспределения средств.

Но есть еще один момент. В свое время власти России признали, по сути, незаконные выборы на Украине и Петра Порошенко в статусе президента, в расчете на то, что антитеррористическую операцию, которую начинал Александр Турчинов (на тот момент и.о. президента Украины) - он свернет и пойдет по пути переговоров. Тем более что у него был большой опыт прямых и закулисных переговоров с российской стороной. Но, как известно этого не произошло.

Американцы прекрасно знают, что своих задач он не выполнил, и они ему этого не простят.

И Кремль, дав Порошенко шанс и видя полное пренебрежение с его стороны – тоже его не признает и не простит

А с Юлией Владимировной вполне можно договариваться. Поэтому про Порошенко можно забыть.

Кандидатуру комика Зеленского Дубовой не воспринимает в серьез, поскольку не обладает опытом политической борьбы, не имеет подконтрольной ему весомой политической структуры и силового блока. По сути, это петрушка на пальце Коломойского, взращенный им и опирающийся на его поддержку.

- Сейчас все указывают на очень высокие рейтинги данного персонажа. Мы все прекрасно знаем, как делаются эти рейтинги, тем более, сравните данные «Левада Центра» и «Киевского института социологии» - они совершенно разнятся и права Тимошенко, заявляя, что социология на Украине - абсолютно заказная, продажная и флюгерная, поэтому опираться на них не имеет никакого смысла. Зеленский занял нишу, где раньше была графа – «против всех». Это протест против нерешенности проблем на Украине, который выразился в поддержке такого вот совершенно левого человека.

- Что он сможет сделать, если придет к власти?

- Ничего. Потому умный еврейский мальчик, во-первых, понимает, что лучше свои голоса продать, но не рисковать организмом. Во-вторых, по некоторым косвенным данным, он уже неоднократно получал предупреждения, что в случае чего…

Проблема бандитского решения проблем на Украине осталась неизменной с 90-х годов, только стала закамуфлированной, на самом деле не ушла, и его могут убить в любой момент

Вот представьте себе - Зеленский стал президентом. Да он просто не сформирует парламент, его заблокируют и все. Далее этому будет серьезное противодействие людей, с которыми никогда не сможет примириться в плане бизнес-интересов и с актуальной политики г-н Коломойский. Это клан Порошенко. Клан Рината Ахметова и все стоящие за ними люди. Это такая радиоактивная грибница, которая съест кого угодно. Не имеет смысла рисковать перспективным мальчиком. Его положат назад в ящик, «пронафталинят» какой-нибудь должностью, и со временем он всплывет. Возможно на следующих выборах уже как подготовленный политик. Коломойский в этом случае ничего не теряет, тем более что у него в обойме остается та же самая Тимошенко.

Из так называемых кандидатов от оппозиционных сил по рейтингам лидирует Бойко, за которого готовы отдать голоса от 3 до 5% избирателей

- Бойко я вообще не рассматриваю как серьезного претендента. Это проект, который в свое время поддерживала часть российских элит. Человек, замаранный в ряде скандалов в особенности в скандале с газовыми вышками. Это обычный региональный флюгер и по большому счету политический ноль, который выполняет установку любого хозяина. К примеру, недавно, на встрече с избирателями он говорил, что необходимо вернуть «оккупированные Россией территории части Донецкой и Луганской областей», что бы другим неповадно было отсоединяться. Сегодня он уже говорит по следующей установке – что необходимо прекратить войну и предоставить им автономию и так далее.

- Что изменится для ЛДР в случае прихода к власти одного из реальных кандидатов?

- Зеленский. Принципиально ничего не меняется, потому что западные спецслужбы и элиты, которые заинтересованы в полном отрыве Украины от России, не позволят как-то конструктивно завершить этот конфликт. Потому что, Зеленский, во-первых - это долгие переговоры, какую форму должен приобрести союз Украина-ЛДНР, будет ли это автономия или конфедерация, или что-то иное, и об этом можно говорить годами, а то и десятилетиями. Возможно, снизится интенсивность обстрелов.

Юлия Тимошенко – здесь более оптимистический вариант, несмотря на постоянно встречающиеся противоположные прогнозы. Она хитрый политик, способный в процессе раз двадцать переобуться и поменять даже трусики. Она может резко изменить риторику. Отталкиваясь от кровавого диктатора Порошенко - мол, устроил бойню на Донбассе, вместо того что бы договариваться.

К примеру, недавно вдруг из ниоткуда появились вопросы, которые еще месяц назад обсуждали все Украинские СМИ - 90% украинцев говорили, что территории ЛДНР нужно вернуть в состав Украины, то сейчас уже 50–55% говорят о том, что надо им предоставить автономию. Хватит воевать

По данным «Левада Центра» 57% изменили отношение к россиянам в благожелательную сторону и так далее. Эти данные формируются медийными средствами, которые в полном распоряжении олигархических структур и риторика будет меняться в следующую сторону - мы хотим их вернуть, но как это сделать? Вот пять лет Порошенко убивал собственных сограждан, что из этого вышло – мы их только отталкивали. Давайте теперь договариваться. И в плане этой риторики будет долгий переговорный процесс, снизится интенсивность обстрелов, но не более того. Потому что кардинально эту проблему никто не хочет решать.

Ведь Европе не нужна Украина, решившая свои проблемы

Потому что Украину не хотят видеть в ЕС, в НАТО, и этот конфликт нужен как оправдание не продвижения Украины на Запад. И во-вторых, этот конфликт позволяет в напряжении держать Россию.

В кардинальном решении этого конфликта не заинтересован никто, кроме России и если сбудутся наши чаяния, и мы получим российские паспорта, то конфликт сведется к нулю, потому что стрелять будут уже в граждан РФ, а это совсем другая история. Даже, если мы не войдем в состав России, а останемся таким квази-государственным образованием.

В маловероятном случае продления властных полномочий президента Порошенко, мы получим, то, что имеем сейчас. Потому что значительная часть армии завязана на него, откаты, распилы, бизнес на войне и военная промышленность в значительной части под его контролем. Плюс деньги, получаемые от США, нужно будет как то отрабатывать, в виде попыток наступления, провокаций и так далее. Принципиально ничего не изменится, и антироссийская риторика будет нарастать.

- Насколько актуально недавнее заявление Юлии Тимошенко, что после прихода ее к власти она подвергнет уголовному преследованию Петра Порошенко?

– Вполне возможно. Я сомневаюсь, что Запад позволит ей это сделать. Но какие либо подобные вещи в отношении Порошенко и Ахметова, личного врага Тимошенко, будут осуществляться, потому что никакого потенциала развития у Украины не осталось, и остающимся у власти так называемым элитарным группировкам остается только установить постоянное перераспределение внутри самой Украины. Отбирать у одних - передавать другим. Вот эта внутренняя крысиная возня и будет.

И еще момент.

Госпожа Тимошенко прекрасно понимает, что это ее лебединая песня, ее последний шанс, другого не будет - поэтому драка с ее стороны невероятная намечается

Если она не станет президентом ей остается только застрелиться – это крах ее политической карьеры. Дальше это вечная бабушка на последней скамеечке в парламенте. Она это прекрасно понимает, и те значительные силы, которые за ней еще остаются тоже это прекрасно понимают.

Это ее принципиальная позиция. Это человек с большими амбициями с мегапредставлением своей роли в современной истории Украины. У нее долгий политический путь. Она была премьером, была главой Парламентской фракции и теперь президентское кресло - главная цель ее жизни.

Беседовал Андрей Незваный