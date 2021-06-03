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Политика
Порошенко просит встречи Зеленского и Байдена перед переговорами с Путиным
3 июня, 2021 00:02
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Petro Poroshenko/via Globallookpress.com
Бывший украинский лидер Петр Порошенко попросил сенаторов США устроить встречу президента Джо Байдена с украинским коллегой Владимиром Зеленским до саммита с российским президентом Владимиром Путиным.
По словам олигарха, организовать такую встречу было первой просьбой к находящимся на Украине с визитом американским конгрессменам. Их Порошенко назвал «добрыми и надежными друзьями Украины», сообщает РБК.
Ранее в Министерстве иностранных дел Украины подтвердили намерение главы государства провести встречу с лидером США Джо Байденом до близящегося саммита России и США.
Напомним, встреча лидеров России и США состоится в Женеве 15-16 июня.
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