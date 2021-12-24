Порошенко лучше не возвращаться на Украину: на родине намерены арестовать бывшего президента
Бывшего президента Украины, лидера партии «Европейская солидарность» Петра Порошенко могут арестовать по делу о госизмене. Об этом сообщает издание «Главком» со ссылкой на источники, приближенные к офису генпрокурора.
Прокуратура Украины намерена намерена просить суд арестовать Порошенко по делу о госизмене с правом внесения залога в сумме около 37 миллионов долларов.
Сам Порошенко отвергает обвинения, называя их политически мотивированными.
Сейчас Порошенко находится в Польше. На Украину он планировал вернуться в начале января, пишет «РИА Новости».
«Поехали, твою мать!»: Петр Порошенко свалил с Украины.
«Поехали, твою мать!»: с такими словам Порошенко спешно прыгал в машину, когда Государственное бюро расследований Украины попыталось вручить политику повестку по делу о закупке угля из Донбасса.