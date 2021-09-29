«Поражение Советскому Союзу»: исламские радикалы воодушевились успехами талибов в Афганистане
Захват власти в Афганистане боевиками группировки «Талибан»* вызвал воодушевление среди исламских радикалов всего мира. В России такая ситуация вызывает беспокойство в силу исторического контекста. Такое мнение выразил глава Комитета начальников штабов Вооруженных сил Соединенных Штатов генерал Марк Милли.
«Считаю, что нахождение »Талибана«* в Кабуле существенно воодушевляет радикальное джихадистское движение в общемировом масштабе», - заявил американский генерал.
По его мнению, приход талибов к власти в Кабуле будет своеобразным «уколом адреналина» для всех исламистов. Он пояснил, что в прошлом боевики «нанесли поражение Советскому Союзу». Сейчас радикалы снова смогли взять Афганистан под контроль и продвигают это как крупную победу.
«Считаю, что это значительно повышает морально-боевой дух [группировки «Талибан»* и других исламистов]», - подчеркнул он.
Милли полагает, что такая ситуация вызывает обеспокоенность в Москве.
«Думаю, что россияне очень напуганы. Нет, не напуганы. Обеспокоены. [Возможным] проникновением террористов через границы в их ближнее зарубежье», - приводит слова генерала «ТАСС».
*признана террористической организацией, запрещена в РФ