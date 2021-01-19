Фото из открытых источников

В Беларуси суд лишил статуса СМИ информационно-сервисный интернет-портал TUT.BY, являющийся одним из самых читаемых онлайн-изданий в стране.

«19 января Экономический суд Минска рассмотрел апелляцию ООО «ТУТ БАЙ Медиа», которое было не согласно с решением лишить TUT.BY статуса СМИ. Суд рассмотрел жалобу, но не нашел оснований для отмены постановления», – говорится на сайте интернет-портала.

С сегодняшнего дня решение суда вступает в силу.

Известно, что издание получило четыре предупреждения по размещенным у себя на сайте материалам 7 августа прошлого года. 18 сентября Министерство информации страны подало иск о прекращении выпуска интернет-портала. 1 октября глава ведомства подписал приказ о приостановлении до 30 декабря действия статуса СМИ, а уже 3 декабря Экономический суд Минска принял окончательное решение.

Несмотря на отсутствие статуса СМИ, TUT.BY продолжит работать в том же формате.

Ранее сообщалось о том, что Генпрокуратура Беларуси обратилась к минюсту Польши с требованием выдать ей двух основателей Telegram-канала Nexta. Их обвиняют в РБ в организации массовых беспорядков.