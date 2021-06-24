«Поносивший» и обвинявший Польшу Лукашенко встал на защиту поляков
Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что власти должны защищать проживающих на территории республики поляков. При этом саму Польшу он неоднократно критиковал и обвинял.
В ходе визита в Свислочский район Лукашенко посетил сам город Свислочь и пообщался с местными жителями.
Президент сообщил, что власти планируют реализовать в районе ряд крупных проектов по переработке дерева.
Также он обратил внимание на представителей местных национальностей и пояснил, что отношения с ними не должны ухудшаться из-за политических конфликтов между странами.
Отметим, что порядка 20% жителей Свислочского района – этнические поляки.
По словам Лукашенко, местные жители «не виноваты» в том, что отношения между Беларусью и Польшей в последнее время находятся в напряженном состоянии.
«Я попросил руководителей: смотрите, чтобы мы ни в коем случае не обидели польское население. Люди же ни в чем не виноваты», - приводит слова Лукашенко его пресс-служба.
Напомним, после августовских выборов президента республики в 2020 году и последующих массовых протестов, Лукашенко неоднократно обвинял Польшу в поддержке оппозиции и вмешательстве во внутренние дела республики. В том числе обвинения были вызваны тем, что на территории Польши проживает большинство сотрудников оппозиционного Telegram-канала Nexta.