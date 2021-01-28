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«Понимающие» сотрудники ФСИН не тревожили Навального, а потом решили отыграться

Антон Мельников
28 января, 2021 14:26
2 мин
Антон Мельников
28 января, 2021 14:26
2 мин
Youtube / Навальный LIVE
Youtube / Навальный LIVE

Глава профильного управления ФСИН Елена Коробкова рассказала о позиции ведомства относительно требования заменить оппозиционеру Алексею Навальному условный срок на реальный.

По её словам, требование возникло из-за того, что политик систематически нарушал условия условного отбывания наказания. При этом, время пока Навальный лечился в Германии ведомство не учитывало. Коробкова утверждает, что политик нарушил условия контроля в рамках условного срока еще до того, как попал в больницу.

«Сейчас много спекулируют о том, что осужденный Навальный не мог являться в инспекцию, так как был в коме. Но он систематически нарушал условия испытательного срока до своей госпитализации, в частности - минимум шесть раз (с января по август) не являлся на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию в установленные дни», - заявила сотрудник ФСИН.

Она добавила, что пока политик был госпитализирован, – «сотрудники инспекции с пониманием к этому отнеслись», а потому вызовов во ФСИН ему не направляли.

Коробкова отметила, Навальный даже после выписки не являлся на регистрацию и лишь ноябре уведомил ФСИН о том, что восстанавливает здоровье в клинике в Берлине.

Представитель ФСИН пояснила, что в рамках условного срока политик был обязан дважды в месяц отмечаться в инспекции. О том, что за неявку ему грозит реальный срок, его предупреждали, передаёт «Интерфакс».

«ПолитЭксперт» отмечает, что вопрос о замене Навальному условного срока на реальный в будет рассмотрен 29 января в Симоновском суде.

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ТЕГИ
Алексей Навальный
ФСИН
реальный срок
2 мин
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