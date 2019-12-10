Помощь России в освобождении Пальмиры стала переломным моментом в войне в Сирии

Федеральное агентство новостей продолжает серию публикаций, посвященных ситуации в Сирии. В третьей статье приводятся свидетельства очевидцев, которые собственным глазами видели, какое влияние Россия оказала на восстановление мира в САР. Ещё в 2015 году президент страны Башар Асад обратился к российскому коллеге Владимиру Путину с просьбой оказать военную поддержку в борьбе с терроризмом.

Россия немедленно откликнулась и за два года фактически сумела одержать победу над террористической организацией ИГИЛ*, которая планировала создать собственное государство на территориях Сирии и Ирака.

В начале 2017 года случилось ключевое событие для всей ситуации в Сирии – освобождение Пальмиры. Древний город был для террористов не только важнейшим транспортным узлом, но и своего рода нефтегазовой кормушкой, лишившись которой, они потеряли значительную часть доходов.

Ключевую роль в освобождении Пальмиры сыграли россияне. Именно благодаря ударам наших ВКС ещё в марте 2016 года почти удалось взять город. Однако сирийские военные не смогли как следует закрепиться, и в декабре 2016 года Пальмира снова перешла под контроль боевиков ИГИЛ.

Ещё через несколько дней началась контратака сирийской армии при поддержке российских ВКС. К 15 февраля союзникам удалось приблизиться к городу на расстояние 20 км, а к 22 февраля подойти к самой границе города. 2 марта Пальмира была полностью освобождена и зачищена от террористов.

Стремительный штурм Пальмиры позволил сохранить множество исторических памятников древнего города.

Журналисты ФАН сумели пообщаться с местными жителями, которые наконец-то получили возможность вернуться в свои дома.

Так, пожилая женщина рассказала, что по возвращении домой ее встречали сирийские и российские военные, раздававшие всем въезжавшим гуманитарную помощь.

Другие местные жители выражали огромную благодарность России, сыгравшей ключевую роль в освобождении города. Они убеждены, что только помощь со стороны дружественного государства позволила им вернуться в Пальмиру и жить спокойной жизнью, не опасаясь за свою безопасность.

Полную статью ФАН о действиях России по борьбе с террористами ИГИЛ в Сирии читайте здесь.

Напомним, в предыдущих частях журналисты ФАН рассказали о влиянии США на обстановку в Сирии, их поддержке террористов, а также о работе так называемых либеральных российских журналистов, помогающих боевикам ИГИЛ.

*ИГИЛ – запрещена на территории РФ.