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Политика

«Помедленнее, я записываю»: Лукашенко собрался «ничего не упустить» на встрече с Путиным

Антон Мельников
22 апреля, 2021 18:35
1 мин
Антон Мельников
22 апреля, 2021 18:35
1 мин
Youtube / Россия 24
Youtube / Россия 24

Президент Беларуси Александр Лукашенко приехал в Москву на встречу с главой РФ Владимиром Путиным. Встреча уже началась.

Согласно анонсу переговоров, главы государств обсудят вопросы торгово-экономического сотрудничества. Одной из главных должна стать «союзная тематика», в том числе вопросы совместного реагирования на угрозы извне, обмен мнениями по международным проблемам и по ситуации в регионе.
Примечательно, что белорусский президент, судя по всему, снова собрался записывать за Путиным. На встречу он прибыл с большим блокнотом. На это обратил внимание Telegram-канал «ВЫ СЛУШАЛИ МАЯК».

В прошлом Лукашенко уже приезжал к Путину с блокнотом. Во время встречи двух президентов в феврале этого года в Сочи белорусский лидер также что-то писал в блокнот пока беседовал с российским коллегой.

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Владимир Путин
Александр Лукашенко
Беларусь
Переговоры
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