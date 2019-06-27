Полюс мирового порядка по Шойгу
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Полюс мирового порядка по Шойгу

Почему военная мощь современной России несопоставима с той силой, которую представлял СССР

Министр обороны РФ Сергей Шойгу назвал Россию «вторым полюсом миропорядка». Данное заявление прозвучало в контексте обсуждения «актуальных вопросов информационного противодействия» на форуме «Армия-2019», который в эти дни проходит в подмосковной Кубинке.

Как пояснил глава военного ведомства, «агрессивное информационное воздействие» вызвано тем, что Россия «фактически вернула себе статус утраченного после распада СССР второго полюса (силы. — РП), удерживающего мир в глобальном равновесии».

«С чем связана вся эта агония — назовем её так — Запада? С рождением второго полюса миропорядка, который вроде бы похоронили, всё уже — памятник сделали, оградку, венки приготовили... А тут вдруг опять решили второй полюс родить. И вот он рождается», — сказал Шойгу.

Громкие слова министра обороны про возрождение России и «агонию» Запада укладываются в канву современной великодержавной идеологии, а точнее её подобия. Основной тезис отечественной государственной пропаганды заключается в том, что Россия близка к тому, чтобы вернуть утраченные после краха СССР геополитические позиции. США и Европа пытаются воспрепятствовать этому, но действуют неумело и безуспешно.

У «возрождения» России, как у любого другого процесса, должны быть предпосылки и признаки. За предпосылки власти РФ чаще всего выдают военный и экономический рост так называемых новых полюсов силы (участники БРИКС) и отдельные неудачи Запада в деле свержения режимов (Иран, Сирия, Венесуэла). Лакмусовыми бумажками усиления России считаются увеличение военной мощи, достижения в ракетно-ядерной сфере и в рамках импортозамещения, высокий уровень патриотизма и доверия населения к армии

Таким образом основу нынешней патриотической концепции составляет пропаганда величия института Вооружённых сил и успехов оборонной промышленности. О необходимости качественных изменений в экономике и уровне жизни граждан говорится постоянно, но радикальных перемен не происходит.

Более того, федеральные СМИ во многом с подачи руководства РФ намеренно акцентирует внимание на проблемах Запада и Украины, умалчивая о росте недовольства населения. Дискуссии о бедности, плохих дорогах, проблемах в социалке и здравоохранении в публичном пространстве ведутся, но они по большому счёту не формируют повестку дня.

Фокус общественного внимания сосредоточен на любовании пусками ракет и парадами. Минобороны даже не постеснялось учредить ежегодный Главный военно-морской парад в стране, которая за минувшие 30 лет не построила ни одного корабля первого ранга и едва не утопила единственный авианосец

Ответственными за полипросвет среди военнослужащих и населения являются Главное военно-политическое управление (ГВПУ), которое было учреждено в июле 2018 года, Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны и Администрация президента, курирующая внутреннюю политику в РФ, включая СМИ.

Современную Россию без сомнения можно назвать второй военной державой мира даже без учёта ядерного арсенала. Этот статус подтверждается разнообразными международными аналитическими центрами и статистикой экспорта вооружения (около 15 млрд долларов в год). Действительно при относительно небольшом оборонном бюджете (46 миллиардов долларов) Россия смогла улучшить боеспособность ВС и совершить скачок в перевооружении.

Однако нынешняя военная мощь нашего Отечества не идёт ни в какое сравнение с советской, особенно по ресурсной базе и количественным показателям. Например, СССР умудрялся поддерживать с США и блоком НАТО паритет не только по ядерным, но и обычным вооружениям. В отдельных сферах Советский Союз даже обладал некоторым преимуществом

Например, на небольшом отрезке в 1970-е годы советский флот опережал по актуальному боевому составу американский. А сейчас разница между РФ и США по военно-морской мощи настолько велика, что в лучшем случае нашей стране удастся не допустить её увеличения.

Судите сами: в составе США 11 авианосцев, у России — только один и безнадёжно устаревший, по номинальному количеству атомных подлодок американцы превосходят ВМФ примерно в 2 раза. Конечно, подобное соотношение сил можно оправдать географическим положением обоих государств (Россия — прежде всего, континентальная держава), но по такой логике СССР не имел бы шансов превратиться в морскую супердержаву.

И всё же при очень большом желании Российскую Федерацию можно назвать вторым полюсом силы, закрыв глаза на слабую экономику, дефицит человеческих и материальных ресурсов, а также стремительное возвышение Китая, который уже не боится навязывать свои правила игры Соединённым Штатам. Но утверждать, что современная Россия эквивалента (или близка к некоему равенству) по военной мощи с Советским Союзом —пустое бахвальство и абсурд.

Теперь можно разобрать тезис Шойгу про «агонию Запада». Трудно спорить с тем, что США и Европа прилагают немало усилий для ослабления РФ. Запад исторически никогда не был заинтересован в появлении на Востоке сильного государства, и успехи нашей страны практически всегда вызывали у него отрицательную реакцию

Тем не менее, важно понимать, что геополитическое противостояние Западного мира и России носит объективный характер, то есть не зависит от политической идеологии правящих режимов и экономических взаимосвязей. Обе стороны конфликта вынуждены действовать в устоявшейся системе координат, которая исключает вероятность установления долгосрочных тёплых и доверительных отношений.

Запад и Россия регулярно злорадствуют над проблемами друг друга и выстраивают сценарии вооружённого столкновения. И подобное положение дел является данностью, с которой ничего невозможно поделать. Однако руководство РФ постоянно спекулирует на геополитическом противостоянии с США и их союзниками, пытаясь отвести негатив от себя и переключить внимание общества на агрессивные планы «уважаемых партнёров».

После 2014 года можно встретить массу утверждений о том, что накал страстей и «агония» Запада близки к ситуации в период холодной войны. Но так ли это на самом деле? Как может элита, готовящаяся к неизбежному столкновению с Западом, держать бюджетные деньги в американских гособлигациях и скупать дорогое жильё в Европе?

Теги:
Места: Россия
Персоны: Сергей Шойгу
Организации: Минобороны
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