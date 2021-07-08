Получение губернатором Ведерниковым денег от иноагента не заинтересовало прокурора
В Псковской области прокуратура решила не проводить проверку после получения губернатором региона Михаилом Ведерниковым 99 рублей от иностранного агента. Деньги ему отправил главный редактор признанной иноагентом «Псковской губернии» Денис Камалягин.
С жалобой же в прокуратуру обратился член челябинского «Яблока» Тимофей Безуглый. В беседе с «МБХ медиа» ответ ведомства политик назвал «отпиской», которая показывает или «полное отсутствие юридического образования у старшего помощника прокурора области Попова» или «лицемерие закона».
Безуглый намерен обжаловать решение надзорного ведомства в суде.
Напомним, в начале года Камалягин направил незначительные суммы губернатору Ведерникову, думскому депутату Александру Козловскому и главе псковской администрации Александру Братчикову. Три дня назад главреда вызвали в полицию, проверяли его по статье о взятке должностному лицу после жалобы москвича Игоря Каклачева. Прокуратура отказалась проводить проверку.