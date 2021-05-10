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Политика

Польский президент призвал быть готовыми к защите суверенитета Беларуси

Антон Мельников
10 мая, 2021 18:28
2 мин
Антон Мельников
10 мая, 2021 18:28
2 мин
DAMIAN BURZYKOWSKI via www.imago/www.imago-images.de/globallookpress
DAMIAN BURZYKOWSKI via www.imago/www.imago-images.de/globallookpress

Польша хотела бы, чтобы Беларусь двигалась по демократическому пути, а белорусы смогли достичь своих целей. Между тем, соседние страны должны быть готовы выступить в защиту суверенитета республики. Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда на совместной пресс-конференции с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом.

«Мы бы очень хотели, чтобы эта страна (Беларусь – прим.) двигалась в направлении демократии, чтобы страна стала действительно полностью суверенной и независимой, - заявил польский президент. - Мы бы хотели, чтобы устремления белорусского народа и всех жителей, граждан Беларуси были реализованы».

Он добавил, что в настоящий момент стороны должны проявить бдительность и быть готовыми встать на защиту соседней республики.

«Нужно быть бдительными и, во-первых, наблюдать за ситуацией, а во-вторых, быть готовыми в случае любой угрозы с той стороны, а также на международной арене, стать на защиту Беларуси, чтобы ее сохранить ее суверенитет», – сообщил он.

Также в своей речи Дуда упомянул, что представители «польского меньшинства» на территории белорусской республики в данный момент находятся под арестом, что осложняет ситуацию

«Ситуация в этом отношении очень трудная», – приводит его слова REFORM.by.

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