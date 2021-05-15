Польский министр заявил о возможности введении ковид-паспортов в Европе в июне

Политика

Глава польского МИДа Збигнев Рау выступил с заявлением, в котором допустил введение в ЕС сертификата вакцинации в июне.

Данный документ, предположительно, может содержать информацию о прививке от коронавируса, а также отрицательных тестах на ковид и наличии антител в крови.

«Сертификаты о вакцинации, которые будут выдаваться каждому европейцу, прошедшему данную процедуру, призваны упростить поездки по странам Европейского союза, а также в те неевропейские государства, где будут сохраняться некоторые ограничения на въезд, но которые признают наши сертификаты», — приводит слова главы внешнеполитического ведомства издание REGNUM.

Окончательное решение по поводу введения новых стандартов будет принято в ходе летнего саммита Евросоюза.