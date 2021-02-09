Политика

Польша может экстрадировать по запросу Беларуси объявленных в розыск основателя Telegram-канала NEXTA Степана Путило и экс-главреда Романа Протасевича. Соответствующие документы Польша получила от Следственного комитета РБ. В настоящее время данный вопрос рассматривается.

В Генпрокуратуре отметили, что сейчас специалистам необходимо обработать поступивший запрос, учитывая соглашение между государствами. Оно касается правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным, трудовым и уголовным делам, передает ТАСС.

В минувшем году Telegram-канал NEXTA стал главной площадкой для противников режима лидера Беларуси Александра Лукашенко после состоявшихся в стране выборов президента. В октябре канал и его логотоп были признаны Верховным судом РБ экстремисткими материалами на территории государства. Власти республики обвиняют Протасевича и Путило в организации массовых беспорядков, а также в возбуждении социальной вражды и розни.