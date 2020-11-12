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Полпред президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло закрыл двери в правительстве Хакасии перед совещанием по организации медицинской помощи в регионе. Как рассказали источники, он был в шоке и едва не перешел на крик от услышанного.

Раздражение Меняйло вызвала неспособность регионального министра здравоохранения Виктора Шевченко ответить на прямые вопросы. Чиновник пытался ограничиться общими фразами и свалить проблемы в здравоохранении на поставщиков, сотрудников медорганизаций.

Полпред возмутился еще и тем, что из 20 млн рублей, направленных Москвой на закупку лекарств, потрачено только 300 тыс. рублей.

К тому же поводом для негодования стал расстраченный резервный фонд Хакасии. Он рассчитан на использование в критических ситуациях.

В связи с тем, что ситуация в Хакасии оказалась чересчур запущенной, Меняйло остался в Абакане на несколько дней, говорится в Telegram-канале НЕЗЫГАРЬ . Полпред начал выправлять ситуацию, буквально не выходя из-за стола: в частности, есть договоренности о поставках лекарств на 7 млн рублей.

Ранее в Хакасии сложилась критическая ситуация с коронавирусом. Минобороны направило в регион медицинский отряд специального назначения.