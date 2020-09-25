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Южная Корея усилила мониторинг действий северокорейских военных после убийства южнокорейского гражданина, завили в министерстве обороны РК.

По словам зампресс-секретаря ведомства полковника Мун Хон Сика, «основное внимание уделяется тщательному круглосуточному наблюдению за действиями северокорейских военных и поддержанию твердой оборонной позиции, чтобы быстро реагировать на любые обстоятельства для предотвращения эскалации напряженности».

Среди предпринятых мер — усиление наблюдения вблизи Северной пограничной линии, фактической межкорейской морской границы, ради избежания провокаций со стороны Севера и дезертирства отдельных лиц на Юг.

«Мы будем сохранять полную боевую готовность для защиты жизни и безопасности наших людей», —приводит слова министра обороны Со Вука «Интерфакс».

Ситуация между странами обострилась в начале недели после убийства южнокорейского чиновника Министерства океанов и рыболовства РК в КНДР. Он был застрелен местными военными. Южное военное ведомство призвало Север дать объяснение случившемуся, однако Пхеньян продолжает хранить молчание относительно инцидента.