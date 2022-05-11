Полковник в отставке объяснил важность взятия крошечного острова Змеиный в Черном море
Полковник в отставке Виктор Литовкин объяснил важность взятия острова Змеиный в Черном море. Он расположен недалеко от дельты Дуная и имеет площадь всего 17 гектаров.
Литовкин рассказал, что Украина использует беспилотники, чтобы захватить Змеиный. С их помощью украинские военные рассчитывают «нанести большой ущерб российским вооруженным силам».
По словам эксперта, Киев недооценивает систему противовоздушной обороны России, которая обнаруживает и ликвидирует любые беспилотники.
Литовкин объяснил значение взятия острова. По его словам, эта крошечная территория значима «с оперативно-стратегической точки зрения».
«Кто владеет островом Змеиным, тот практически контролирует северо-западную акваторию Черного моря», - указал он и подчеркнул, что территория дает контроль над устьем Дуная, путем к Херсону, Одессой и Ильичевским портом. Слова Литовкина приводит телеканал «360».
Полковник в отставке считает, что Украине было важно вернуть остров к 9 мая.
Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. Киев утратил контроль над островом и предпринимает попытки по его захвату. Последняя из них была совершена 7-8 мая, но закончилась для украинской стороны большими потерями.