Полиция завела дело после жалобы жительницы Красноярска на прямой линии с Путиным
Правоохранительные органы Красноярска завели уголовное дело, после жалобы местной жительницы Любови Шенделевой в рамках прямой линии с президентом России Владимиром Путиным.
Женщина сообщила главе государства на угрозы от мошенников, которые хотели похитить ее деньги. По данным МВД, в настоящее время ведется поиск злоумышленников. Дело расследуется по статье «Мошенничество».
Жительница Красноярска пожаловалась главе государства на безнаказанность телефонных мошенников, которые «отнимают средства у самых незащищенных слоев населения». «До каких пор это будет продолжаться?» — пожаловалась Шенделева и попросила у российского лидера защиты.
Президент назвал тех, кто крадет деньги у ветеранов и пенсионеров, подонками, призвав при этом Банк России и правоохранительные органы усилить борьбу с мошенниками, сообщает РБК.