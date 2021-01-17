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Сотрудники правоохранительных органов перекрыли трассу на выезд из московского аэропорта «Внуково», сообщает телеграм-канал Avtozak LIVE. Сегодня там собрались сторонники политика Алексея Навального, возвращающегося из Берлина.

Несколькими минутами ранее, самолет, на борту которого находится оппозиционер, приземлился в столичном «Шереметьево». Изначально воздушное судно направлялось во «Внуково», однако в последний момент лайнер был перенаправлен.

По данным проекта «ОВД-Инфо», во «Внуково» были задержаны 37 человек. На них составляют протоколы о неповиновении сотрудникам полиции (статья 19.3 КоАП),