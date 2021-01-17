Новости Политика
Политика
Полиция перекрыла выезд из аэропорта «Внуково»
17 января, 2021 20:42
1 мин
Фото: wikimedia.org
Сотрудники правоохранительных органов перекрыли трассу на выезд из московского аэропорта «Внуково», сообщает телеграм-канал Avtozak LIVE. Сегодня там собрались сторонники политика Алексея Навального, возвращающегося из Берлина.
Несколькими минутами ранее, самолет, на борту которого находится оппозиционер, приземлился в столичном «Шереметьево». Изначально воздушное судно направлялось во «Внуково», однако в последний момент лайнер был перенаправлен.
По данным проекта «ОВД-Инфо», во «Внуково» были задержаны 37 человек. На них составляют протоколы о неповиновении сотрудникам полиции (статья 19.3 КоАП),
ПОДДЕРЖАТЬ ПРОЕКТ
1 мин