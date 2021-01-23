Политика
СегодняПолитикаОбществоБизнесКультураСделано РусскимиЛичные связи
Поиск
Лента новостей
Лента новостей
Сегодня
Политика
Общество
Бизнес
Культура
Сделано Русскими
Личные связи
© 2009–2020Русская планета
О проекте
Редакция
Контакты
Размещение рекламы
Использование материалов
Поддержать проект
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 – 65733 выдано Роскомнадзором 20.05.2016.
В России признаны экстремистскими и запрещены организации «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба».
Новости Политика
Русская планета
Политика

Полиция: на Пушкинской площади собралось 4 тысячи протестующих

Сергей Михневич
23 января, 2021 15:34
1 мин
Сергей Михневич
23 января, 2021 15:34
1 мин
На Пушкинской площади собралось 4 тысячи протестующих
Flickr.com

На Пушкинской площади в Москве собрались около четырех тысяч человек, сообщает городское МВД. Однако очевидцы сообщают о десятках тысяч митингующих на площади и прилегающих улицах.

Несколько минут назад участники акции заблокировали выход из метро «Пушкинская» и «Тверская», а также начали выходить на проезжую часть Тверской улицы и мешать движению автомобилей. Агентство РИА Новости утверждает, что в полицию летят яйца и пластиковые бутылки, силовики применили дубинки.

Поделиться
ТЕГИ
Москва
Навальный
Протесты
1 мин
Лень сёрфить новости? Подпишись и БУДЬ В КУРСЕ
ПОДПИШИТЕСЬ НА НАШУ РАССЫЛКУ
Вы можете выбрать удобный Вам способ просмотра наших публикаций
Telegram
Изменить выбор подписки
СПАСИБО, ЧТО ПОДПИСАЛИСЬ НА РАССЫЛКУ
Подписаться на другие наши соц.сети
Вы уже подписаны
Ошибка!