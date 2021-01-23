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Политика
Полиция: на Пушкинской площади собралось 4 тысячи протестующих
23 января, 2021 15:34
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Flickr.com
На Пушкинской площади в Москве собрались около четырех тысяч человек, сообщает городское МВД. Однако очевидцы сообщают о десятках тысяч митингующих на площади и прилегающих улицах.
Несколько минут назад участники акции заблокировали выход из метро «Пушкинская» и «Тверская», а также начали выходить на проезжую часть Тверской улицы и мешать движению автомобилей. Агентство РИА Новости утверждает, что в полицию летят яйца и пластиковые бутылки, силовики применили дубинки.
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