Политика

На Пушкинской площади в Москве собрались около четырех тысяч человек, сообщает городское МВД. Однако очевидцы сообщают о десятках тысяч митингующих на площади и прилегающих улицах.

Несколько минут назад участники акции заблокировали выход из метро «Пушкинская» и «Тверская», а также начали выходить на проезжую часть Тверской улицы и мешать движению автомобилей. Агентство РИА Новости утверждает, что в полицию летят яйца и пластиковые бутылки, силовики применили дубинки.