Политика

Новый доклад ООН по Ливии, который представят в Женеве в четверг, 7 октября, является информационным вбросом. Об этом заявил политолог, руководитель АНО «Евразийский Институт Молодежных инициатив» Дмитрий Захаров.

Группа расследователей готовится представить документ, котором, как утверждается, приведены факты преступлений против граждан североафриканского государства. Миссия ООН утверждает, что в нарушении прав замешаны все стороны многолетнего вооруженного конфликта. Речь идет как о боевиках, сражавшихся на стороне бывшего триполитанского правительства, так и о бойцах Ливийской национальной армии (ЛНА) и их союзниках, к которым причисляют, в том числе, «ЧВК Вагнера».

Отметим, что в качестве доказательства присутствия россиян в Ливии используется некий планшет. Мобильное устройство ранее уже упоминалось в псевдорасследовании британского агентства BBC, которое, как выяснилось позже, полностью основано на ранее опровергнутых вбросах.

«Любой доклад ООН, замешанный на фейках, лжи и грубейших манипуляциях, докладом называть нельзя. Для таких документов есть прямое название - информационный вброс или дезинформация», - заявил Захаров.

По словам эксперта, Запад пытается оклеветать Россию по всем возможным направлениям, и очередное так называемое расследование ООН подтверждает это.

«Пытаются играть против РФ в обход международных законов, актов и даже обычных человеческих принципов.

Запад из стран сателлитов США, пошел ва-банк против нашей страны. Им не выгодно развитие и укрепление России в северной Африке, в Европе, на Ближнем Востоке. ЕС и США привыкли доминировать, но усиления Москвы на внутреннем рынке энергоносителей, военной и информационной сфере оставил их далеко позади», - добавил он.

Захаров отметил, что ООН, как аффилированная с Вашингтоном структура, занимается «двуличной игрой, где главное правило – экономическая выгода за счет других».

«Они научились жить в мире по принципу паразита-приспособленца. России с такими не по пути», - подытожил он.