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Политика
Политолог Сергей Марков: Беларусь скоро признает Крым российским
30 мая, 2021 13:45
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Viktor Chernov/Global Look Press
Российский политолог Сергей Марков считает, что президент Беларуси Александр Лукашенко сообщит о признании Крыма территорией России в ближайшее время.
Марков предполагает, что Лукашенко не сделал этого сразу после встречи с Путиным по нескольким причинам. Одна из них – финансовый вопрос.
В этом случае могло сложиться впечатление, что это произошло под давлением, так как белорусская сторона получила от России деньги.
«Это должно выглядеть как естественный процесс, а не как результат торговли - мы вам 500 миллионов кредита, а вы признаете Крым российским», - сказал он.
Политолог добавил, что решение о признании Крыма частью РФ будет приниматься в закрытом формате и произойдет это через несколько месяцев, передает телеканал 360.
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